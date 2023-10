SARONNO – Inizio stagione in striscia per i ragazzi dell‘Az Robur Saronno che vincono anche con College Borgomanero una partita difficile sotto tanti punti di vista, ma controllata per tutti e 40 i minuti sempre in vantaggio dalle primissime battute. Sabato sera al palasport del centro Ronchi di via Colombo la quinta giornata di serie B Interregionale, campionato nel quale i saronnesi sono neopromossi ma sono anche al comando della classifica.

La squadra di coach Renato Biffi contro Borgomanero mette giù una prestazione con 13 triple segnate ed un attacco fluido che ne segna 74 nei primi tre periodi di gioco, con 22 assist complessivi a fine partita, per regalarsi un finale più tranquillo da gestire. Benissimo Romanò soprattutto in difesa, autore di stoppate clamorose e di un contenimento spaziale su tutti gli avversari.

Per quanto riguarda il tabellino, ce se sono 22 per Negri e in doppia cifra anche Nasini (12 su 17 nel primo quarto), Ugolini e De Capitani.

Subito e nuovamente in campo la Robur mercoledì 1 novembre, questa volta fuori casa, alle 18, nel derby varesino con Gazzada. E poi di nuovo domenica a Pavia per una doppia trasferta temibilissima.

(foto e video: alcuni momenti del match)

28102023