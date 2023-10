FERRERA ERBOGNONE – La Caronnese naufraga con l’Oltrepò. Nell’anticipo del sabato sera della 8’ giornata di Eccellenza – temporaneamente ospite dello stadio di Ferrera Erbognone perchè il proprio campo di Broni è in sistemazione – supera nettamente l’ostica Caronnese.

Cinque gol

La compagine pavese ipoteca il successo già nel primo tempo con le reti di Ferraro su rigore già al 2’ minuto, poi la doppietta di Cavallotti al 7’ e 45’. Non cambia la musica nella ripresa con un altro gol per i padroni di casa, a segno Lorusso al 33’ e Provenzano in piena zona Cesarini, al 44’ segna il gol della bandiera per gli ospiti.

Oltrepò-Caronnese 4-1

OLTREPO’: Guerci, Villoni, Chiellini, Gabrielli, Lorusso, Florencianez, Franchini, Vincenzi, Vaglio, Ferraro, Cavallotti. A disposizione Masotino, Bartoli, Gasparetto, Aguillera, Modotti, Valizia, Speroni, Giugno, Casiroli. All. Barbieri.

CARONNESE: Quintiero, Bossi, Curci, Galletti, Puka, Morlandi, Diatta, Birolini, Fabbrucci, Corno, Lorusso. A disposizione Stocco, Bonsi, Brugnone, Sakho, Cerreto, Cozzi, Russo, Provenzano, Ngounga. All. Gatti.

Arbitro: Scalvi di Lodi (Maraboli di Monza e Huete Valdivia di Milano).

Marcatori: 2’ pt Ferraro (O) (rig.), 7’ pt e 45’ pt Cavallotti (O), 33’ st Lorusso (O), 44’ st Provenzano (C).

L’altro anticipo: Ardor Lazzate-Magenta

Classifica

Calvairate e Oltrepò 20 punti, Casteggio 18, Magenta 15, Caronnese e Pavia 14, Solbiatese 12, Ardor Lazzate e Castanese 11, Fbc Saronno 10, Sestese, Verbano e Milanese 9, Accademia pavese 7, Vergiatese 5 Accademia Vittuone 4, Meda 1.

