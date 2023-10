SARONNO – “Il Saronno Rugby si allena in via eccezionale al Parco Lura, in attesa di rientrare allo stadio comunale al termine dei lavori di manutenzione“. A comunicarlo sono i dirigenti del club sportivo saronnese.

“Questa mattina eravamo più di 80 all’allenamento congiunto con gli amici dell’Amatori Tradate e del Rugby Parabiago, che ringraziamo di cuore… perché il rugby è meravigliosamente questo: sostegno ai compagni nei momenti di difficoltà” concludono i dirigenti del Rugby Saronno. Tanta gente, e tanti giovani dunques stamane al pratone nel Parco del Lura che è stato quindi “invaso” dagli amanti della palla ovale.

(foto: atleti e tecnici del Saronno Rugby e delle altre società della zona questa mattina al pratone, l’area del Parco del Lura vicina all’ingresso saronnese da via Trento)

