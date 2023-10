LIMBIATE – SARONNO – SOLARO – Anche da Saronno si vedeva la densa colonna di fumo nero che si è alzata oggi pomeriggio, sabato 28 ottobre dall’incendio scoppiato in un mobilificio tra Limbiate e Bovisio Masciago.

L’incendio ha richiamato sul posto diversi mezzi del vigili del fuoco con i pompieri di Milano e di Monza che si sono subito mesi all’opera con autoscale e autobotti per domare le fiamme che si sono propagate anche, secondo alcuni testimoni, agli stabili vicini.

La densa colonna di fumo visibile, complice la giornata di sole, era visibile a grande distanza da Paderno Dugnano e da Saronno soprattutto se ci si trovava, intorno alle 16, in linea con la Saronno-Monza.

Sul posto, in via Napoleone Bonaparte 106, ci sono anche diversi mezzi di soccorso, ambulanze e auto infermieristiche, e mezzi specializzati ma non risultano informazioni su eventuali feriti o intossicati.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione