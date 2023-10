CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese ha ospitato nella mattinata di sabato 28 ottobre il primo memorial Cesare Pompilio, personaggio televisivo e noto tifoso juventino scomparso lo scorso anno. In sua memoria si è disputato un triangolare di calcio a 7 tra gli opinionisti e giornalisti di Telelombardia, Top Calcio 24 e Calcissimo divisi per fede calcistica: in campo Inter, Milan e Juventus, che si sono sfidate in mini partite da 20 minuti l’una.

All’evento – il cui ricavato è andato interamente all’associazione Centro Viganò di Caronno Pertusella, che si occupa di supporto a ragazzi disabili e famiglie con un importante contributo sociale per tutto il territorio (il Centro Viganò fa parte della Cooperativa Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio): hanno preso parte anche tante famiglie, bambini e semplici appassionati dei programmi televisivi sportivi, oltre ad amici della Caronnese e dell’ associazione stessa. Un evento molto voluto e sentito per la società sportiva, visto che incarna in pieno i progetti e i valori su cui si basa la nuova Caronnese, dalla marcata impronta Esg.

A trionfare è stata la formazione milanista, che ha avuto la meglio per 3-1 nella prima partita della giornata, il derby contro l’Inter, e 4-3 contro la Juventus, che ha avuto la meglio nella seconda partita contro l’ Inter. Tra le fila rossonere anche il direttore generale della Caronnese, lEmiliano Nitti, tifoso milanista. La mattinata si è chiusa con le premiazioni, alle quali hanno partecipato anche i familiari di Cesare Pompilio e il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, che ha materialmente consegnato i premi alle squadre partecipanti. Una bella mattinata di sport e solidarietà, nel pieno segno dei valori nei quali la Caronnese crede: amicizia, lealtà sportiva, fratellanza e vicinanza verso chi ha bisogno.

31102023