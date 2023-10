GERENZANO – Un gruppo di genitori dei bambini della scuola materna Aldo Moro di via Mascagni, sotto la guida del nonno Angelo Giavarini e delle maestre Tiziana ZOni e Monica Russo, si sono impegnati, nei giorni scorsi in un’attenta opera di pulizia del quartiere della scuola. I genitori si sono impegnati nel tagliare l’erba, raccogliere foglie e sistemare i pluviali, in modo da garantire ai bimbi un ambiente sicuro e pulito.

L’iniziativa ha anche ricevuto il plauso e i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale: “L’Amministrazione Comunale con profondo apprezzamento esprime i più sentiti ringraziamenti ai Volontari Civici che nella mattinata di sabato 28 ottobre 2023, hanno contribuito, con il loro impegno e generosità, alla manutenzione del giardino della scuola dell’infanzia A. Moro di Via Mascagni. Genitori, maestri e nonni con questa iniziativa hanno dimostrato un esempio tangibile di come tutti possiamo contribuire a rendere il nostro Comune un luogo migliore.”