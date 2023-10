UBOLDO – Sono in corso le valutazioni dei danni alla antica chiesetta di Santa Maria del Soccorso ad Uboldo: qualche giorno fa un camion, passando, è rimasto incastrato danneggiando un muro laterale del tempio sacro.

E’ successo in via Cascina Soccorso: in base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine quando è passato un camion nella stretta via, il veicolo era diretto a Saronno, il rimorchio è rimasto incastrato danneggiando il muro. Da valutare con precisione l’entità dai danni. Il veicolo trasportata pesanti blocchi di cemento, per sbloccarlo è stato necessario l’intervento di un camion gru.

La chiesetta è tutela dalla Sovrintendenza.

(foto archivio: un simile incidente, qualche tempo fa sempre nella zona)

31102023