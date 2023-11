CARONNO PERTUSELLA – Un difensore, due centrocampisti e un attaccante per rinforzare il gruppo a disposizione di mister Roberto Gatti: la Caronnese (Eccellenza) si rinforza. Sono arrivatii Lorenzo Russo, Karl Opat, Nikita Kovalonoks e Enzo Jordan Mathieu. Scopriamo i profili di questi nuovi calciatori rossoblù

Lorenzo Russo, centrocampista offensivo classe 2004. Un passato recente nel Verbano, cresciuto nel Rozzano con cui ha giocato nelle formazioni Under 18 e 19. Lo scorso anno ha militato nella Pontelambrese, ora arriva alla Caronnese per rilanciarsi e dimostrare il suo valore: “Sono felice ed entusiasta di essere approdato in questa società, sono pronto a dare il mio contributo per raggiungere l’obiettivo finale”.

Karl Opat, difensore esterno francese sia destro che sinistro, classe 2004. Ultima stagione al Sant’Angelo, arriva a Caronno per dare a Mister Gatti un’alternativa in più agli esterni difensivi. “Nasco come difensore laterale, posso giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra. Quando c’è bisogno, posso anche essere utilizzato a centrocampo. L’ultimo anno l’ho vissuto in Serie D con la maglia del Sant’Angelo e sono cresciuto nell’academy del Nancy, squadra francese, nella quale ho trascorso più di 10 anni. Mi sono trovato sin da subito bene alla Caronnese, voglio dar tutto per vivere una stagione piena di soddisfazioni per me e per il club”.

Nikita Kovalonoks, 28enne attaccante lettone con un passato in giro per l’Europa: ultime esperienze prima di arrivare in Italia, dove ha vestito nell’ultimo anno le maglie di Nissa e Teramo, tra Polonia e Lettonia, dove ha giocato con la Dinamo Riga e la Avia Swidnik. Prima ancora, esperienze anche a Gibilterra, in Germania e Olanda con Plauen e Ado Den Haag. Ha militato anche nelle giovanili della nazionale della Lettonia, arrivando fino all’Under 21. “Sono arrivato in una squadra con un grande desiderio di vittoria e grandi prospettive. Qui a Caronno ho trovato calore umano e grandi persone dentro e fuori dal campo”.

Enzo Jordan Mathieu, centrocampista offensivo classe 2004, francese cresciuto nelle giovanili del Nancy, come Karl Opat. Un classico numero 10, tutto talento e genialità, che darà a Gatti la possibilità di avere una scelta in più lì davanti. “Mi sono trovato bene fin dal mio arrivo, sto cercando di integrarmi nonostante la barriera linguistica e aspetto solo di giocare i primi minuti con la prima squadra”.

Quattro nuovi arrivi, tre molto giovani ma di grandi prospettive, e un giocatore esperto come Kovalonoks: tutte risorse che saranno molto utili per il cammino della Caronnese in questa nuova stagione di Eccellenza.

Oggi la Caronnese riceve la Sestese.

05112023