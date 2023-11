ALBA – Nel match di ieri sera, valido per la 5^ giornata del girone A, Saronno si arrende di fronte ad un avversario estremamente tosto e torna a casa a mani vuote dalla prima trasferta piemontese. Che sarebbe stata una partita complicata lo si sapeva, contro una squadra che al momento è ancora imbattuta, ma nonostante il risultato, le note positive non sono mancate. Rispetto alla prova in casa contro Cirié della settimana scorsa, in cui parecchie cose non avevano funzionato ed era mancata una decisa reazione caratteriale, questa volta coach Luca Chiofalo può ritenersi più soddisfatto dei suoi ragazzi sotto questo aspetto.

Dopo un primo parziale perso in malo modo (a 16), infatti, subito nel secondo è arrivata una svolta emotiva da parte di tutta la squadra, che unita soprattutto a un super Alessandro Magnani devastante da posto 2 (32 punti per lui al termine del match), ha portato alla vittoria del set (23-25). Da lì in poi gli amaretti hanno comunque giocato una buona partita, mostrando dei visibili miglioramenti rispetto alle scorse gare: 16 muri collezionati in totale (di cui 9 solo del palleggiatore Andrea Cogliati); la battuta ha certamente fruttato molto di più e la ricezione ha trovato una certa solidità (58% di positiva di squadra) grazie anche al buon ingresso di Daniele Calzaretti. Nonostante queste note positive, però, capitan Federico Fontana e compagni non sono mi riusciti ad imporsi nel terzo e quarto parziale (persi 25-18 e 25-22), subendo il gioco di una squadra che al momento si è dimostrata essere sicuramente più pronta e quadrata.

Le parole del coach Chiofalo al termine dell’incontro: “Posso comunque ritenermi soddisfatto dell’aspetto emotivo e caratteriale della mia squadra, primo set a parte. Dal secondo parziale in poi abbiamo lottato su ogni palla contro una squadra che al momento è innegabilmente più avanti di noi su tutti gli aspetti. Il nostro opposto Magnani ha fatto una grandissima partita, ha tenuto a galla la squadra in molte situazioni, mentre non abbiamo fatto una buona partita in attacco da posto 4. La battuta ha funzionato di più rispetto alle altre volte per farli staccare un po da rete. La nostra ricezione ha tenuto bene e poi i 9 muri di Cogliati ci hanno aiutato molto per annullare praticamente uno dei loro attaccanti principali. Sinceramente non potevo pensare di vincere questa partita in questo momento, quindi va bene così. Posso ritenermi contento al 20%.”

Con questa sconfitta gli amaretti rimangono a 5 punti in classifica perdendo altro terreno dalla vetta presieduta dallo Yaka Volley (14 punti). Ora per gli amaretti è atteso un turno di riposo nel prossimo weekend, poi dal 18 novembre si tornerà a giocare.