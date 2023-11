SOLARO – Lunedì 13 novembre apriranno le candidature per le iscrizioni al corso Asa, promosso in collaborazione con Afol e propedeutico alla ricerca lavoro come personale della nuova Rsa di via San Quirico. I moduli saranno pubblicati attraverso i canali del Comune di Solaro per tutti gli interessati nella stessa data.



È consigliato contattare le operatrici di Informagiovani/Informafamiglie per programmare un colloquio preliminare sul titolo di studio e sui requisiti richiesti. È possibile contattare gli uffici il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 ed il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al numero 0249462348 oppure via mail all’indirizzo [email protected].



Il corso è stato presentato nell’incontro informativo di giugno al Polo di Comunità Regina Elena. Il Comune di Solaro contribuirà a sostenere i costi di frequenza per i candidati residenti sul territorio che rispetteranno i requisiti richiesti.

(foto archivio: la posa della prima pietra della nuova rsa)

