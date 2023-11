Sconfitta Dal Pozzo, all’Universal la sfida con Ceriano, pari Ispra-Uboldese

SARONNO – Missione compiuta, in Eccellenza, per il Fbc Saronno vittorioso 2-0 sul campo della Castanese mentre la Caronnese ha fatto il pieno, 2-0, nel match interno con la Sestese del saronnese Giuliano Melosi; pari esterno 1-1 con l’Fc Milanese per l’Ardor Lazzate. Continua a guidare la classifica il Calvairate ma le squadre locali si fanno sotto con la Caronnese a -6 e Saronno a -7.

In Promozione riflettori puntati sul derby poi stravinto dall’Universal Solaro contro la matricola Ceriano, 4-1; mentre l’Aurora Uboldese ha pareggiato 2-2 con Ispra. Resta saldamente in testa l’Universal con 20 punti, seguono Ispra ed Uboldese a 17.

In Prima categoria si segnala la vittoria esterna del Sc United: cesatesi secondi dietro alla Turbighese.

In Seconda categoria si segnala la netta vittoria della capolista Gerenzanese nel derby con l’Amor; mentre il Dal Pozzo ha perso in casa.

In Terza categoria Airoldi Origgio battuta.

