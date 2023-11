ROVELLO PORRO – In paese è stata realizzata una nuova area giochi in via Verdi. Il progetto, finanziato dalla regione, ha l’obiettivo di promuovere l’inclusività e il divertimento per tutti i bambini. Il risultato è stato il superamento delle barriere architettoniche per fare in modo che tutti i ragazzi possano divertirsi insieme. Altalene, scivoli, corde in un’area verde che già ospitava gruppi di ragazzi e bambini che, soprattutto nella bella stagione estiva, gli permette da anni di giocare con amici.

Nella banca dati di Lombardia Facile, si può trovare per ogni parco gioco inclusivo una scheda dettagliata con informazioni su dimensioni dell’area, accessibilità, tipo di pavimentazione, tipologia di giostre/giochi e eventuale presenza di percorsi tattili per ipovedenti, servizi igienici accessibili, illuminazione; presenza di alberature, vegetazione, zone di ombra. I parchi possono essere ricercati inserendo: il nome del parco, il comune o la provincia di appartenenza.

