SARONNO – Appello su Facebook per ritrovare una particolarissima bici saronnese, rubata nottetempo. Una saronnese, nella mattinata di sabato 4 novembre, ha denunciato sul suo profilo social la sparizione della propria bici, parcheggiata sotto casa. Come sottolinea anche la donna, è una bicicletta estremamente riconoscibile, essendo verniciata con i colori sgargianti della bandiera italiana, perciò c’è la speranza che possa essere facilmente individuata tra le vie cittadine. La donna tra i commenti di Facebook aggiunge, come ulteriore elemento distintivo, che la sella è piuttosto scucita.

Non è la prima volta che la saronnese si trova a dover fare i conti con furti di questo tipo, infatti ci tiene a precisare che, da quando risiede in città (circa 15 anni), le sono state rubate ben 5 biciclette. Aggiunge infine di contattarla se qualcuno avesse una bicicletta da donna da regalare o da venderne a poco prezzo.

La proprietaria comunque si auspica di ritrovare la sua bici e chiede cortesemente ai cittadini di tenere gli occhi aperti e di segnalare il velocipede qualora venisse avvistato per la città.

(foto dal profilo Facebook della proprietaria)

