Per chi si avvicina ora alle crypto ma non ha grossi capitali da investire in progetti che hanno già quotazioni molto alte come Bitcoin, una buona chance può essere quella di ricevere comunque dei ritorni promettenti dai token emergenti che hanno crescite potenziali molto alte.

Ma quali sono le migliori crypto da monitorare a novembre?

Ne abbiamo prese in esame alcune che più di altre ci sembravano poter performare in modo soddisfacente per gli investitori.

BITCOIN ETF TOKEN

Bitcoin ETF non è solo uno strumento finanziario; è un’ideologia. Il nuovo progetto sfrutta il potenziale dell’ imminente approvazione dell’ETF Bitcoin, in grande anticipo rispetto alla sua effettiva fattibilità negli USA.

Appena lanciato in prevendita, dopo quattro giorni ha già raggiunto i 23 mila dollari e potenzialmente potrebbe avere più guadagni grazie a una bassa capitalizzazione di mercato. Il prezzo attuale è di $0,005 per l’acquisto del singolo token.

Il sito web del progetto è strutturato in modo che gli utenti siano aggiornati in tempo reale sugli ultimi sviluppi degli ETF Bitcoin da tutto il web.

Inoltre Bitcoin ETF Token dispone anche di un meccanismo di staking, che permette di ricevere ricompense passive.

TOKENOMICS DI BTCEFT

Bitcoin ETF Token ha una fornitura totale di token di 2.100.000.00 di cui il 40% dedicato alla prevendita .

Un altro 25% dei token è stato assegnato ai premi per la community e il 25% verrà bruciato man mano che il progetto raggiunge gli step previsti dal collocamento di BTCEFT. L’ultimo 10% dei token è stato assegnato alla liquidità di scambio.

In questo modo così come per Bitcoin, la totalità dei token è nelle mani della community, favorendone lo sviluppo e tramite lo staking la pianificazione a lungo termine.

BTCETF è un token ERC-20 e la prevendita accetta pagamenti in ETH, USDT o con carta di credito.

Recentemente molti dei progetti “derivati” di Bitcoin hanno overperformato e anche Bitcoin ETF Token sembra avere un significativo potenziale al rialzo.

La capitalizzazione di mercato di Bitcoin ETF Token al lancio sarà di soli 12 milioni di dollari e la sue eccezionalità come unica crypto focalizzata sull’ argomento, potrebbero dare anche guadagni di 10-100x.

LAUNCHPAD.XYZ

Si tratta di una crypto basata sull’AI, elaborata da un team di sviluppo che sta studiando l’uso di nuovi strumenti da applicare al trading nei mercati crypto. La prevendita ha quasi raggiunto i 2 milioni di dollari a testimonianza dell’ enorme attenzione anche dei grossi investitori come Microsoft e Google che stanno investendo nell’ AI, trascinando gli investitori che vogliono far parte di questa rivoluzione nel mondo della tecnologia e degli investimenti.

Acquistare token in prevendita può essere interessante anche per il bonus aggiuntivo che il team di sviluppo ha pensato per attrarre clienti. All’inizio tale bonus era del 20%, in diminuzione via via che si avvicina il momento del lancio, attualmente è del 10% suo token LPX acquistati.

Il fine ultimo della piattaforma è quello di creare un vero e proprio ecosistema che offra servizi a 360 gradi all’interno della blockchain, un hub con molteplici tool.

Tra gli altri un vero e proprio NFT marketplace o un tool che permette di analizzare e utilizzare i playturn in circolazione (i giochi crypto che permettono di guadagnare), un proprio Wallet in Web3 che permette di detenere i propri token senza doversi servire di piattaforme esterne. I token hanno un periodo di staking di almeno 90 giorni.

I token LPX forniranno agli investitori l’accesso a diversi segnali generati dall’IA, che li aiuteranno a individuare le migliori opportunità d’investimento.

L’IA e le criptovalute rimangono tra le tendenze più popolari, e i progetti in grado di unire queste due aree possono ottenere un notevole successo. Launchpad XYZ convoglia al suo interno l’AI e le criptovalute ad un prezzo conveniente.

MEME KOMBAT ($MK)

Ultima nella nostra analisi, ma tra le prime sul mercato, è una meme Coin che ha raccolto finora un milione e 200 mila dollari. È un progetto che usa l’AI per simulare combattimenti nella realtà virtuale tra la meme Coin più famose del web, consentendo di guadagnare dalle scommesse sugli esiti di tali battaglie. E’ una vera sfida per gli amanti dei videogames, per gli investitori più curiosi, ma soprattutto per gli scommettitori che possono scegliere di sfidare un avversario (Player vs Player), o il computer (player vs game), oppure di puntare su specifici avvenimenti nel corso della battaglia (scommesse ad azione secondaria). Altro modo per guadagnare, meno divertente, ma non meno redditizio è la possibilità di mettere in stake i propri token, con un APY che attualmente è del 112%. Meme Kombat prevede lo sviluppo di varie stagioni di combattimenti, con continui miglioramenti grafici e nel gameplay e anche l’attuazione di partnership con influencer del settore, per far crescere l’attenzione sui social media e far conoscere a più utenti il progetto.

Questo per cercare di creare una community solida che sostenga il token nel tempo.