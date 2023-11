SARONNO – CARONNO – LIMBIATE – Due sconfitte al quinto set per Limbiate e Caronno che muovono la classifica conquistando un punto. Turno di riposo per Saronno.

PARELLA TORINO 3 – 2 CARONNO (19-25 / 25-21 / 19-25 / 25-21 / 16-14)

LIMBIATE 2 – 3 VERO VOLLEY (22-25 / 17-25 / 25-22 / 25-16 / 12-15)

Da ora si giocherà quasi ininterrottamente fino alla settimana prima di Natale. Il primo derby con Caronno sarà sabato 2 dicembre. Poi, la pausa natalizia, leggermente più lunga rispetto agli anni precedenti, per cui il campionato si fermerà dal 17 dicembre fino al 13 gennaio 2024. Per il 20 dello stesso mese è prevista la giornata che chiuderà il girone di andata, alla quale seguiranno altre 2 settimane di stop. Poi, dal 10 febbraio si ripartirà con la seconda metà della regular-season, con le uniche due pause che per Saronno cadranno entrambe nel mese di marzo: il 16 per il turno di riposo, e il 30, viglia della domenica di Pasqua. Per finire, sabato 11 maggio si terrà l’atto conclusivo del girone, mentre dalla settimana successiva, per le squadre che vi si qualificheranno, scatteranno i play-off per la promozione in serie A3.