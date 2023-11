Il BTCETF è una nuova criptovaluta venduta in presale che punta sul burning dei token e sull’entusiasmo generato dalla possibile approvazione degli ETF sul Bitcoin.

Va specificato che Bitcoin ETF non è un progetto direttamente legato al Bitcoin, agli ETF Spot o a qualsiasi altro prodotto relativo che arriverà in futuro sul mercato.

Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche principali del progetto e come sta procedendo la sua presale.

I traguardi stabiliti per il burning di BTCETF

Bitcoin ETF si basa sul burning del token, organizzato per seguire gli ETF Spot Bitcoin e il valore futuro dell’asset stesso. Si tratta di una meccanica interessante, in quanto riduce gradualmente l’offerta di BTCETF, aumentandone la domanda e quindi il valore.

Per ognuno dei seguenti traguardi è previsto il burning del 5% di 525.000.000 BTCMTX, quindi 105.000.000 token per tappa raggiunta. Oltre al burning è prevista una riduzione della tassa sulle vendite dell’1%.

Il volume di trading del BTCETF raggiunge i 100 milioni di dollari. La tassa sulle vendite scende dal 5% al 4%.



Approvazione degli ETF sul Bitcoin. La tassa scende dal 4% al 3%



Lancio del primo ETF sul Bitcoin negli Stati uniti. La tassa scende dal 3% al 2%.



Il patrimonio gestito dall’ETF su Bitcoin raggiunge un miliardo di dollari. La tassa si abbassa dal 2% al 1%.



Il Bitcoin arriva e supera i 100.000 dollari. La tassa a arriva 0%.

L’obiettivo finale è arrivare al 25% di token bruciati, con la tassa di vendita allo 0%. La roadmap ufficiale del progetto prevede una campagna di marketing pre-lancio che illustrerà i vari vantaggi del BTCETF, per portare sempre più investitori alla presale.

Il burning dei token comincerà con il lancio del BTCETF sul mercato, quindi gli investitori della presale potrebbero avere buone possibilità di guadagnare dall’aumento della domanda.

Lo staking del BTCETF

Sebbene il burning sia la sua meccanica principale, Bitcoin ETF consente ai titolari di mettere i loro token in stake, per ottenere ricompense passive in BTCETF.

La distribuzione delle ricompense avverrà al ritmo di 119 BTCETF per blocco Ethereum, con ricompense erogate nell’arco di cinque anni e calcolate sulla base dello staking pool e dell’APY, attualmente al 5215%.

Roadmap

La roadmap di Bitcoin ETF prevede i seguenti passaggi:

Presale : durante questa fase, il team di Bitcoin ETF prevede la formazione di una community in grado di sostenere il progetto, puntando sui trader del Bitcoin interessati a differenziare i loro investimenti con il BTCETF.





: durante questa fase, il team di Bitcoin ETF prevede la formazione di una community in grado di sostenere il progetto, puntando sui trader del Bitcoin interessati a differenziare i loro investimenti con il BTCETF. Pre-lancio : prima del lancio è prevista una campagna di marketing per far conoscere il progetto e per illustrarne le caratteristiche principali.





: prima del lancio è prevista una campagna di marketing per far conoscere il progetto e per illustrarne le caratteristiche principali. Lancio : previsto su DEX, il lancio di BTCETF avvierà il burning dei token.





: previsto su DEX, il lancio di BTCETF avvierà il burning dei token. Burning al 25%: l’obiettivo finale è bruciare il 25% dei BTCETF, seguendo le varie tappe.

Tokenomics

La tokenomics del progetto prevede un’offerta totale di 2.100.000.000 BTCETF. Come evidenziato in precedenza, il 25% verrà utilizzato per il burning. Un altro 25% sarà assegnato allo staking, mentre il 40% è stato destinato alla presale. Il restante 10% verrà usato per la liquidità.

Il market cap iniziale previsto è di 12.390.000 dollari, una cifra che lascia spazio alla crescita del token sul mercato.

La presale del BTCETF

Bitcoin ETF segue la strategia delle nuove criptovalute sul mercato, con la presale del token a un valore ridotto. Attualmente, il BTCETF vale 0,005 dollari, un valore che aumenterà con ogni fase della presale.

La presale ha raccolto più di 37.000 dollari in pochi giorni, con il primo obiettivo fissato a 420.000 dollari.

Per comprare il token è necessario collegare il wallet al sito ufficiale del progetto e acquistare i BTCETF tramite ETH, USDT o carta di credito.

Come comprare il BTCETF in presale

Per comprare ill BTCETF in presale è necessario seguire i passaggi riportati qui di seguito.

1. Creare un wallet cripto

Per acquistare il BTCETF occorre un wallet cripto compatibile con i token ERC-20. Il sito ufficiale di Bitcoin ETF permette di utilizzare Metamask e Wallet Connect.

Per scaricare i wallet, basta andare sul loro rispettivo sito ufficiale, per poi installarli sul browser. Dopo aver installato il wallet si dovrà creare una password sicura.

2. Comprare ETH o USDT

Durante la presale è possibile comprare il token utilizzando USDT o ETH. Chi non possiede queste criptovalute nel loro wallet, deve acquistarle su un exchange come Binance o Coinbase.

Gli exchange accettano pagamenti in carte di credito o debito, pagamenti tramite conto bancario e altri metodi.

Dopo aver acquistato i token, occorre inviarli al proprio wallet Metamask o Wallet Connect.

3. Collegare il wallet alla presale di Bitcoin ETF

Per collegare il wallet alla presale del BTCETF basta recarsi sul sito ufficiale del progetto e fare clic su Collega Wallet e autorizzare la connessione al proprio wallet (Metamask o Wallet Connect).

4. Comprare BTCETF

Per comprare i BTCETF occorre inserire la quantità di token da acquistare tramite ETH o USDT. Il sito della presale calcolerà automaticamente il numero di BTCETF ricevuti dopo la transazione sulla blockchain. Per finalizzare l’acquisto, basta fare clic su Acquista BTCETF.

5. Ritirare i BTCETF

I BTCETF acquistati non si possono ritirare immediatamente, in quanto sarà necessario attendere l’evento di generazione dei token, previsto al termine della presale.

Quindi, finita la presale, si dovrà tornare sul sito ufficiale di Bitcoin ETF e fare clic su Ritira Token,per trasferirli sul proprio wallet.

