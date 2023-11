SOLARO – È stato approvato in settimana il progetto per l’ampliamento del cimitero di via Cavour. Nel piano è prevista un’espansione da 150 loculi e 360 ossari, ma sarà mantenuto il muro di cinta esterno e saranno creati nuovi spazi come il Giardino delle Rimembranze e l’Angolo della Memoria. In tutto l’operazione prevede un investimento di 650mila euro, l’avvio dei lavori è in calendario per fine novembre per una durata complessiva di circa cinque mesi, salvo imprevisti.

Il Giardino delle Rimembranze prevede la valorizzazione, il consolidamento ed il recupero di tutta l’antica cinta muraria, come da indicazioni dalla Soprintendenza alle Belle Arti, e la salvaguardia di lastre e lapidi storiche precedentemente recuperate. Si tratta di una soluzione provvisoria, in attesa del definitivo sviluppo dell’impianto cimiteriale così come previsto nel piano attuativo.

Nell’area individuata per il Giardino delle Rimembranze il progetto prevede, infine, la realizzazione di tre ulteriori interventi, riguardanti la ricollocazione del Monumento ai Caduti, il restauro dell’esistente Monumento Funebre e la creazione di un Angolo della Memoria. Il Monumento ai Caduti, già precedentemente restaurato dall’Amministrazione Comunale, sarà collocato in posizione centrale per garantirne

la massima visibilità; sul basamento sarà incisa la descrizione della storia dell’opera.

L’Angolo della memoria vuole simbolicamente rappresentare un momento di raccolta e preghiera in ricordo dei propri cari, attraverso la contemplazione di una fontanella a calice che sarà posta all’interno di una aiuola in ciottoli realizzata lungo il camminamento in ghiaietto.

La sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Abbiamo impiegato risorse importanti in questo progetto, per il rispetto dei nostri defunti e delle loro famiglie, ma anche perché crediamo molto nel valore della storia dei nostri monumenti e alcune delle lapidi e lastre del passato sono vere e proprie opere d’arte. È venuto naturale, studiando il progetto di ampliamento del cimitero, pensare anche ad una collocazione per salvaguardarle e salvaguardare la natura storico-architettonica della struttura. Nel giro di qualche mese avremo una nuova configurazione del camposanto che garantirà nuovi posti a disposizione, ma sarà particolarmente votata alla valorizzazione ed al recupero dell’esistente».

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione