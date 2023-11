Saronno dal 15 al 22 Novembre

La programmazione al Cinema Silvio Pellico:

Prosegue a grande successo C’E’ ANCORA DOMANI esordio alla regia di Paola Cortellesi. Il film è stato premiato a Roma Film Festival, C’è ancora domani è 1° in classifica al Box Office. Il tono, utilizzato, è divulgativo, pensato per raggiungere il più ampio pubblico possibile, ma questo non va a scapito della sua vocazione autoriale, che è manifesta in scelte molto precise di colore, di formato, di commento musicale.

Venerdì 17 : ore 21.00

: ore 21.00 Sabato 18 : ore 15.00 – 17.30 – 21.00

: ore 15.00 – 17.30 – 21.00 Domenica 19 : ore 15.00 – 17.30 – 21.00

: ore 15.00 – 17.30 – 21.00 Lunedì 20 : ore 21.00

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista ora qui.

—————-

Ecco i titoli al Nuovo Cinema Prealpi:

Arriva sul grande schermo L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI di Claudio Bisio Vener. Cosimo, Italo e Vanda sono bambini di appena dieci anni con i sogni, la voglia di scoprire il mondo e la spensieratezza dell’infanzia intrappolate dalla Seconda guerra mondiale. Mentre l’intera nazione vacilla, i tre, di fronte alla scomparsa di un amico, non hanno dubbi: devono partire per una missione di soccorso. La loro fuga darà il via a una seconda, disperata missione di soccorso, quella di una suora e di un militare in convalescenza che subito si mettono sulle loro tracce.

Venerdì 17 : ore 21.00

: ore 21.00 Sabato 18 : ore 17.30 – 21.00

: ore 17.30 – 21.00 Domenica 19 : ore 18.30 – 21.00

ore 18.30 – 21.00 Lunedì 20 : ore 15.30 – 21.00

Per chi se lo fosse perso: THE MARAVELS di Nadia DaCosta. Un antico bracciale viene ritrovato dalla nuova Supremor Dar-Benn degli alieni Kree, che intende farne uso per salvare il proprio pianeta Hala, devastato da una guerra civile. Il ritrovamento causa anche un varco nello spazio che Monica Rambeau, per conto della SABER ossia la divisione spaziale diretta da Nick Fury, si reca a esaminare con i propri poteri. Lo stesso fa Carol Danvers, alias Captain Marvel, dall’altro lato della galassia. Le due, entrambe dotate di abilità connesse allo spettro elettromagnetico e alla luce, scoprono che i propri poteri si sono “intrecciati” a quelli della giovane Kamala Khan, alias Miss Marvel, che non casualmente è dotata di un antico bracciale dalle origini misteriose…

Sabato 18 : ore 15.00

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista i tuoi biglietti qui.

——————————–

Le nostre rassegne

FILM EVENTO

Non perderti DALLAMERICARUSO – IL CONCERTO PERDUTO di Walter Veltroni. Un film che nasce riportando alla luce una storia d’amore a più strati: quella napoletana di Caruso e quella che lega Dalla a Napoli e Sorrento. Nell’estate del 1986 Lucio Dalla, in compagnia di alcuni amici, sta attraversando il golfo di Sorrento con la sua barca. È già considerato uno dei giganti della musica italiana ed è di ritorno dal concerto al Village Gate di New York, dove con gli Stadio ha registrato un album live destinato a chiamarsi “Dall’America”…

Mercoledì 22 : ore 21.00 al Cinema Silvio Pellico

CINEFORUM. INIZIA LO SPETTACOLO…

L’IMPREVEDIBILE VIAGGIO DI HAROLD FRY di Hettie MacDonald. Harold è un uomo normale che ha attraversato la vita, vivendo ai margini, fino a quando un giorno va a imbucare una lettera… e continua a camminare.

Mercoledì 15 : ore 15:30 & 21:00 al Nuovo Cinema Prealpi

: ore 15:30 & 21:00 al Giovedì 16: ore 15:30 & 21:00 al Cinema Silvio Pellico

Il prossimo appuntamento sarà un omaggio a Anna Magnani: L’ONOREVOLE ANGELINA di Luigi Zampa. Siamo a Roma, nell’immediato dopoguerra. Angelina, energica popolana abitante in una borgata, combatte quotidianamente contro i soprusi e i profittatori e diventa deputata di un nuovo partito. Presa in giro dai vecchi marpioni della politica, Angelina finisce in prigione e, quando esce, il popolo la vorrebbe ancora più agguerrita e combattiva, ma la donna ne ha abbastanza e abbandona la carriera pubblica.

Martedì 21: ore 20:45 con animatore al Cinema Silvio Pellico

ore 20:45 con animatore al Mercoledì 22 : ore 15:30 & 21:00 al Nuovo Cinema Prealpi

: ore 15:30 & 21:00 al Giovedì 23: ore 15:30 & 21:00 al Cinema Silvio Pellico

LA GRANDE ARTE AL CINEMA

Per gli amanti dell’arte ecco il nuovo appuntamento: PICASSO – UN RIBELLE A PARIGI – STORIA DI UNA VITA E DI UN MUSEO di Simona Risi. Il documentario segue due filoni narrativi paralleli. Il principale è quello del Museo. Dentro questa trama si sviluppa il ritratto di Picasso, la sua lunghissima vita, le contraddizioni del carattere, le mogli e le compagne, il tutto raccontato in stretta connessione con Parigi, la città che più ha amato e dove ha passato la maggior parte della sua esistenza.

Lunedì 27 : ore 15.00 – 21.00 al Nuovo Cinema Prealpi

: ore 15.00 – 21.00 al Venerdì 1 Dicembre : ore 15.30– 21.00 al Cinema Silvio Pellico

————————

Scopri tutta la programmazione, gli orari completi e le rassegne su www.cinemasaronno.it

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione