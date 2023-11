Vetrina

Lo sviluppo di una pubblicità video, dal punto di vista di una start up, può rappresentare la soluzione migliore grazie a cui farsi conoscere presso un pubblico vasto ed eterogeneo. Possono essere sufficienti due minuti e uno spot costruito in modo intelligente per esaltare gli spettatori e illustrare i punti di forza della propria azienda, con risultati che le pubblicità statiche non sono in grado di garantire: ne abbiamo parlato con ProduzioniVideoMilano.it, il team di videomaker Milano di comprovata esperienza.

I vantaggi offerti dalla pubblicità video

Su YouTube, per esempio, le pubblicità possono essere trasmesse a fronte di un investimento economico più basso rispetto a quello che sarebbe richiesto per uno spot pubblicitario destinato alla tv, per di più senza restrizioni di carattere temporale. Certo, per raggiungere i risultati auspicati è opportuno raggiungere una certa sintonia con gli spettatori, di volta in volta facendo appello alle loro emozioni o provando a farli ridere, ma anche invitandoli all’azione. In tutti i casi, un video ben strutturato ha la capacità di favorire una consapevolezza immediata del marchio, attirando un gran numero di clienti nuovi. D’altro canto, una pubblicità progettata in maniera non appropriata rischia di avere conseguenze devastanti sul piano della reputazione e quindi a livello economico.

Quanto deve essere lungo un video

Ma qual è la lunghezza ideale per un video di questo tipo? Gli spot video online si differenziano da quelli trasmessi su altre piattaforme perché garantiscono la piena libertà nel mettere in scena la storia di un prodotto, di un servizio o di un’azienda. Il formato web, che è più lungo rispetto a quello di un classico spot in tv, mette a disposizione lo spazio di cui ci può essere bisogno per accogliere nuove informazioni. Sarebbe comunque auspicabile che la lunghezza di un video si mantenesse fra un minimo di 90 e un massimo di 120 secondi; un minuto, comunque, può bastare a fronte di un prodotto semplice e chiaro.

Lo stile dei video

Diversi video risultano virali per effetto di una battuta indovinata e piazzata al punto giusto. Ciò spinge molti creativi a voler individuare un concetto scherzoso o comunque ad arricchire il proprio spot con un tocco umoristico. Non è detto che tale strategia si riveli sempre vincente: si può essere persuasivi anche senza essere divertenti.

La scelta del linguaggio

Il linguaggio deve essere il più possibile chiaro, poiché in caso contrario gli spettatori rischiano di sentirsi disorientati o trascurati. Uno sbaglio comune compiuto dagli addetti al marketing è quello di fare riferimento a un gergo tecnico o di servirsi di neologismi per illustrare la qualità di un prodotto o di un servizio. Le scorciatoie linguistiche, però, non sempre si rivelano una scelta vincente. È fondamentale far sì che gli spettatori immaginino di utilizzare i prodotti che si stanno promuovendo e ovviamente abbiano una reazione positiva dopo averlo fatto. Per riuscirci è indispensabile la migliore sincronia possibile di linguaggio e immagini. La risposta del pubblico sarà più che apprezzabile.

Pro e contro dei video

Molti esperti suggeriscono di tenere conto dei limiti correlati ai video, risorse che offrono senza dubbio un gran numero di vantaggi ma che non sono onnipotenti. L’efficacia e i risultati che possono scaturire da una pubblicità video derivano anche dalla qualità del prodotto, così come il successo di un film è correlato alla bontà del cast di attori. Non si deve commettere lo sbaglio di pensare che un video sia in grado di soddisfare tutte le curiosità e di rispondere a tutte le domande. Ovviamente il video deve essere intelligente, ma la qualità di produzione non sempre è sufficiente: come dire, a volte la colpa non è del video in sé, ma semplicemente di ciò che si vende!

Produzionivideomilano.it e la costruzione di video professionali