SARONNO – Come anticipato da quasi 200 manifesti sparsi per Saronno e tutto il Saronnese è arrivata la nuova veste grafica de ilSaronno. Da oggi intorno all’una l’home page e gli articoli del quotidiano online di Saronno hanno un nuovo look.

“Siamo a dir poco entusiasti – commenta la direttrice de ilSaronno Sara Giudici – volevamo soluzioni nuove per raccontare il nostro territorio e le sue storie. Con la vecchia grafica, a cui penseremo sempre con un pizzico di amarcord, abbiamo vissuto tanti passaggi essenziali de ilSaronno dall’arrivo di nuovi collaboratori alla nascita della società editoriale, ma adesso ci aspettano nuove sfide ed è giusto affrontarlo con nuove soluzioni. Questo non sarebbe stato possibile senza la consulenza (e un pizzico anche la creatività e la disponibilità di Edinet che guidata da Matteo Rainisio ha trasformato i nostri desiderata in spazi per articoli, banner, pagine, box e link. Galeotto è stato l’incontro Anso meeting (dove c’era anche stata una carrambata tutta saronnese) dove ho iniziato a pensare alla necessità di un nuovo approccio alla gestione della testata e che si è concretizzata negli ultimi mesi”.

“È stato un piacere lavorare con il Saronno – commenta Matteo Rainisio – noi di Edinet siamo prima di tutto editori e per questo siamo in grado di sviluppare piattaforme editoriali pensate per aiutare chi fa il nostro stesso lavoro. Per noi è importantissimo cercare di cucire un vestito su misura dentro il quale le redazioni si sentono a loro agio, e non pensiamo che lo stesso abito possa andare bene a tutti. Per questo siamo stati felicissimi di collaborare alla nuova versione di Il Saronno in bocca al lupo a tutta tutta la redazione”.

E voi? Ci date una mano? I lettori sono stati stati un elemento essenziale della storia de ilSaronno e anche per questa novità contiamo sul vostro contributo. Questa la nostra idea de ilSaronno aspettiamo i vostri suggerimenti, consigli feedback e proposte per perfezionare questo nuovo modo per raccontare la città.

Ci vediamo online!