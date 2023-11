Comasco

COMASCO – La Compagnia carabinieri di Cantù, le cui competenze arrivano alle porte del Saronnese, nel corso degli ultimi giorni ha proseguito con una serie di controlli rafforzati del territorio, che hanno portato ad un arresto e ad una denuncia.

E’ finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale un incensurato di 32 anni. Il 32enne, nel corso della serata di lunedì mentre si trovava all’interno di un locale pubblico, dapprima infastidiva il personale dipendente e successivamente si opponeva al controllo da parte dei militari luratesi ed inveiva contro di loro.

I militari, conclusione degli accertamenti, hanno inoltre denunciato in stato di libertà per evasione un 29enne di origini straniere, tossicodipendente e volto già noto alla legge. Il ragazzo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari si rendeva irreperibile ai controlli dei militari marianesi.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con l’impiego di personale in divisa ed in borghese.

18112023