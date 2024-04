Cronaca

CANTU’ – Quasi due chili di hashish sequestrati dai carabinieri della compagnia di Cantù: un danno da 10.000 euro per gli spacciatori. Questi i risultati dei controlli capillari effettuati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari di varie stazioni carabinieri, affiancati dagli squadroni carabinieri calciatori, hanno setacciato le principali vie di comunicazioni e zone boschive: nel solo fine settimana gli interventi, sia preventivi sia repressivi, hanno portato al sequestro di 1,8 chili circa di hashish, causando un danno agli spacciatori che supera i 10.000 euro al dettaglio.

Queste attività di controllo del territorio, hanno un importante supporto informativo e investigativo svolto dal Nor della Compagnia di Cantu’, che monitora con l’impiego dei vari sistemi di videosorveglianza, i mezzi usati dagli spacciatori per raggiungere le piazze dello spaccio. Non solo: attraverso questo tipo di indagine è anche possibile l’identificazione dei consumatori e la raccolta delle loro testimonianze, utili a definire nel dettaglio aree di spaccio, prezzi degli stupefacenti, guadagni degli spacciatori ed il loro luoghi di provenienza.

Le informazioni investigative vengono poi passate alle varie stazioni carabinieri ed agli squadroni, che decidono la migliore strategia di intervento. Negli ultimi giorni i controlli sono avvenuti anche di sera e di notte, con l’impiego di visori notturni e termici, oltre all’uso dei droni che permettono, sia di notte che di giorno, un monitoraggio dall’alto dei boschi.

