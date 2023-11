iltra2

TRADATE – Le comunità scolastiche dell’Istituto superiore “Ludovico Geymonat” e del comprensivo “Galileo Galilei” di Tradate si uniscono in una mobilitazione per chiedere la revoca del pensionamento immediato della loro preside, Adele Olgiati. Definendo la decisione come “inaudita”, studenti, famiglie, insegnanti e il personale tecnico-amministrativo esprimono il loro rammarico in una lettera indirizzata al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e ai responsabili dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia e dell’Ambito territoriale di Varese.

Nella lettera, si evidenzia il modo “irrispettoso” in cui è stata privata della sua posizione, senza alcun preavviso e senza considerazione per il suo impegno e il risultato delle attività didattico-educative. Si sottolinea che l’incarico di trattenimento in servizio di Olgiati era stato rinnovato il 1 settembre scorso, evidenziando una “mancanza totale di rispetto per la sua figura e il suo ruolo”.

La richiesta è di “rivedere questa decisione affinché la preside abbia la possibilità di completare i provvedimenti in corso”. In caso contrario, entrambe le comunità scolastiche minacciano di non accettare passivamente una scelta ritenuta “scriteriata” e che “calpesta la dignità della persona e svilisce il ruolo fondamentale della scuola nel compito didattico-educativo”.

Nel frattempo, l’Istituto “Geymonat” ha pubblicato un messaggio sul proprio sito internet ringraziando la dirigente Adele Olgiati per oltre 11 anni di servizio, esprimendo stima e riconoscenza per la sua passione, competenza e dedizione che hanno caratterizzato il suo servizio e hanno contribuito alla crescita qualitativa della scuola.

