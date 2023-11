Calcio

SARONNO – Qualcuno ha iniziato ad avere problemi ieri sera altri solo stamattina ma quel che è certo che stamattina, lunedì 20 novembre, nel cuore di Saronno tra via Marconi, via Manzoni e piazza Libertà navigare è davvero un’impresa.

“Sembra di esser tornati ai tempi del 2g” commenta qualcuno ed effettivamente i problemi di connessione non sono mancati per diversi utenti a partire da quelli Vodafone ed Ho. In diversi hanno segnalato il problema altri stanno attendendo pazientemente la risoluzione. Il problema riguarda principalmente la navigazione: “Arrivano i whatsapp e i messaggi su telegram ma se si cerca di aprire un sito o di vedere la posta si bloccata tutto e appiano tristi messaggi che informano della mancanza di connessione”.

