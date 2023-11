Città

SARONNO – E’ partita dagli elementi che creeranno l’atmosfera di natale in città la conferenza stampa con cui l’Amministrazione , Confcommercio Ascom Saronno e Duc hanno presentati le iniziative per il Natale della città degli amaretti.

Squadra che vince non si cambia sembra essere il motto per le luminarie che saranno sostanzialmente quelle dell’anno scorso. Confermata la formula anzi proprio i formati dello scorso dicembre. In piazza Libertà si preparano a tornare gli strumenti musicali realizzati in collaborazione con l’Accademia di Brera. Le luminarie multicolori che rappresentano gli strumenti del concerto degli angeli (affresco della cupola del Santuario della Beata Vergine dei miracoli) torneranno in piazza e saranno aumentate con 16 nuovi strumenti “andremo a ricostruire un tetto colorato e luminoso” ha detto il vicesindaco Laura Succi.

Non solo. In piazza San Francesco e in piazza Santuario torneranno i cilindri con le immagini sempre degli affreschi del Santuario. Anche loro già testate nel natale 2022.

“Siamo andati in continuità – spiega Andrea Busnelli presidente di Confcommercio Ascom Saronno – anche per le luminarie in giro per la città. Abbiamo aggiunto sul soggetto dell’anno scorso (gomitoli di luce) alcuni elementi natalizi ma soprattutto abbiamo allargato la zona “illuminata” con via Pellico e il primo tratto di via Roma nella speranza di coinvolgere nuove parti della città”. Come ben sanno i saronnesi per scelta dell’Amministrazione le luci sono già state posizionate in occasione della festa del Trasporto. Sempre con l’obiettivo “di far vivere parti della città che rischiano di restare vuote o spente” sarà illuminata anche la Villa Gianetti.

La novità sono due postazioni selfie “perchè ormai molto passa sui social e vogliamo essere anche lì” chiarisce Busnelli. Saranno delle postazioni di luminarie per scattarsi foto da soli o con gli amici da condividere sui social: “Una abbiamo già scelto dove posizionarla l’altra stiamo facendo delle valutazioni tecniche”.

Confermato anche il trenino “con un qr code per trovare facilmente i parcheggi – rimarca Andrea Busnelli – è un’iniziativa che abbiamo riproposto, grazie al contributo di uno sponsor, per la grande partecipazione che ottiene”.

Presentato poi il calendario di eventi proposti all’Amministrazione nei quartieri e in centro e dalle associazioni cittadine “un ricco programma di cui la gente ha voglia e bisogno e che vede l’Amministrazione presentare diversi appuntamenti a cui si aggiungono i tanti progetti dell’Amministrazione” ha concluso l’assessore Succi,

