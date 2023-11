Città

CARONNO PERTUSELLA – La pur grande chiesa di Sant’Alessandro non è riuscita a contenere tutti gli amici, i conoscenti, i calciatori e gli sportivi che stamattina hanno voluto essere presenti per l’ultimo saluto a Lino Castaldo il 52enne vittima di un malore mentre si trovava al lavoro mercoledì 22 novembre.

Era da poco passata l’una quando il saronnese è stato vittima di malore. L’uomo è stato subito soccorso prima dai colleghi poi al personale dell’ambulanza e dell’elisoccorso. Non c’è stato niente da fare e si è spento. Sabato 25 novembre a Caronno Pertusella alle 10,30 il funerale con talmente tante persone presenti che in tanti hanno dovuto seguire la messa dal sagrato.

Quando la salma è uscita dalla chiesa un forte e lunghissimo applauso mentre il fratello e alcuni amici hanno portato la bara. Poi le parole della cognata Elena che ha ricordato il “devastante dolore che ci ha colpito con la tua scomparsa”. “Un dolore – ha continuato – ancora più forte perchè tu eri sempre pieno di allegria, di sorrisi e con un modo di scherzare che conquistava tutti. Avevi un amore speciale per il calcio e tutti ti volevano bene perchè donavi parole e sorrisi ad ogni persona”. “Ci hai lasciato tante cose belle di te – ha concluso – e sono sicura che tutte le persone qui le porteranno con sè per sempre”.

Un tema ripreso anche dalla nipote Giorgina: “Eri una sorta di bodyguard per me – ha esordito – la persona che più di tutti mi capiva e ascoltava. Mi sei stato accanto per tanta tempo e io so che, anche se i giorni passeranno tu mi sarai sempre accanto perchè io, come chiunque ti abbia conosciuto, non ti dimenticherò mai”.

