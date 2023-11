Cronaca

CISLAGO – La data del funerale non è ancora stata fissata perchè sul corpo deve essere eseguita l’autopsia che fornirà elementi importanti per chiarire cosa sia realmente accaduto nel garage di via Volta.

Purtroppo si conosce con precisione il drammatico epilogo: alle 18 una colonna di fumo fa scattare l’allarme. Arrivano i vigili del fuoco che spengono l’incendio. Il fumo è così intenso che servono gli autoprotettori per entrare nel garage. E lì all’interno trovano il corpo senza vita di Paolo Bassi noto in paese per la sua attività di idraulico.

Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, ma per il cislaghese non non c’è stato niente da fare, ne è stato dichiarato il decesso direttamente sul posto.

I vigili del fuoco con i carabinieri della compagnia cittadina hanno analizzato il garage per risalire alle cause dell’incendio. Imputate una stufetta con cui l’anziano scaldava l’ambiente ed alcune resine con cui stava lavorando l’uomo. Tutti elementi che sono stati raccolti e che saranno analizzati per ricostruire l’accaduto. Come detto elementi importante potrebbero arrivare anche dall’autopsia.

Grande sconcerto per l’intera Cislago dove Paolo Bassi, che lascia la moglie e un figlio, era molto conosciuto per l’attività professionale di idraulico che aveva svolto per l’intera vita.

