ilSaronnese

CISLAGO – Ora che le temperature iniziano ad essere davvero invernali e che l’atmosfera di Natale inizia a fare capolino è arrivato il momento di spolverare i pattini. Da oggi sabato 25 novembre e fino al 7 gennaio, sarà attiva la pista di pattinaggio su ghiaccio, in piazza E. Toti.

Insomma si rinnova quella che ormai è diventata una tradizione per il paese e che contribuisce a creare atmosfera natalizia in paese.

“Sarà – spiega l’Amministrazione – un impianto che potrà ospitare grandi e piccini, con noleggio pattini e accessori, in un’accogliente atmosfera a tema natalizio”. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.

Il costo è di 9 euro per l’ingresso con noleggio pattini e di 6 euro con pattini propri. Per bambini e ragazzi fino a 14 anni, sono previsti sconti sul biglietto d’ingresso. Sempre dal comune arriva “un ringraziamo per gli sponsor che hanno generosamente contribuito all’iniziativa”.

(foto archivio)

—