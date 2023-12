Cronaca

TURATE – Nell’ambito di una serie di controlli i militari della stazione carabinieri di Turate hanno denunciato, terminato l’iter burocratico del caso, in stato di libertà per evasione, un 17enne pregiudicato di origini straniere.

Il provvedimento è arrivato perchè il 17enne non è risultato essere in casa durante un accertamento dei militari. Era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare ma come detto non era presente al momento dell’arrivo della pattuglia.

Ora la sua posizione, anche al fronte del mantenimento della misura restrittiva, sarà sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria.

07122023