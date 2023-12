Città

Saronno 07 dicembre, 2023 – Il Distretto di Saronno – ASST Valle Olona – è lieto di ospitare presso la Casa di Comunità di Via Fiume 12 il Workshop che si terrà il 12 dicembre con inizio alle ore 14 dal tema “Il ruolo dei distretti nella gestione della Cronicità”.

L’evento, organizzato LIUC Business School e Università degli Studi dell’Insubria, permetterà ai diversi attori del sistema (Direttori Socio Sanitari, Direttori di Distretto, Responsabili di RSA, MMG e altri attori regionali) di confrontarsi e presentare anche le Best Practice.

“Siamo convinti – affermano il Dott. Marino Dell’Acqua Direttore Socio Sanitario e il Dott. Luca Maffei Direttore Distretto di Saronno – che affrontare e governare la cronicità sul territorio sia una priorità che non può più essere rimandata, per l’impatto che questa problematica potrà avere nei prossimi anni sui Sistemi Sanitari e Socio Sanitari; noi a Saronno stiamo sperimentando un “modello innovativo” che presenteremo durante l’evento e che auspichiamo possa divenire buona pratica anche per altri”.

“L’implementazione del DM 77 – anticipa Emanuele Porazzi, Direttore dell’Healthcare Datascience Lab – HD LAB della LIUC – Università Cattaneo – richiede ai Direttori di Distretto la strutturazione di nuovi servizi e percorsi per gli assistiti in ottica di prossimità e domiciliarità. Dovranno attivare una rete di collaborazioni tra le strutture sanitarie e sociosanitarie già presenti sul territorio integrandole con quelle di nuova apertura sfruttando la disponibilità di nuove tecnologie per fornire risposte più appropriate e tempestive. Sono convinto che momenti formativi di confronto come questo workshop con i colleghi e con i referenti di Aggregazione Funzionale Territoriale, a sei mesi dalla fine del corso per Direttori di Distretto (organizzato da LIUC Business School e Università Insubria in collaborazione con Polis), possano essere occasioni per elaborare nuove idee e apprendere best practice. Credo che l’opportunità fornita dalle risorse del PNRR sia unica e vada sfruttata al meglio per riorganizzare i servizi territoriali. Proprio su questo tema abbiamo attivato a maggio il Master RESET, dedicato a Coordinatori delle Case della Comunità, Referenti di AFT, Coordinatori di UCCP e Strutture territoriali, per il quale a maggio 2024 è prevista la partenza della seconda edizione”.

I docenti LIUC hanno anche sviluppato di recente un caso studio relativo al progetto di presa in carico del frequent user della ASST Valle Olona, con l’ambizione di individuare i pazienti erroneamente inseriti (direttamente e/o indirettamente) in percorsi inappropriati e ricondurli verso un contesto maggiormente appropriato ed efficace per i loro bisogni.

Nello specifico, si è individuata l’opportunità di sviluppare un modello predittivo e proattivo di presa in carico del frequent user, che permetta di intercettare i bisogni della popolazione, sempre più anziana e affetta da plurime patologie croniche, e che renda il paziente protagonista con il fine di sviluppare empowerment, pro attività e self-care.

Dichiara invece il prof. Giulio Carcano, Direttore del Dipartimento di Medicina e innovazione tecnologica dell’Università dell’Insubria: “Il Corso per Direttori di Distretto è nato con lo scopo di favorire la realizzazione efficace dei percorsi di presa in carico e cura attraverso l’integrazione tra le differenti strutture sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e territoriali. I differenti temi trattati durante il corso hanno avuto un filo conduttore trasversale, la necessità di offrire risposte appropriate ai bisogni sanitari e sociosanitari, caratterizzate dal sostegno e dall’accompagnamento continuativo e protetto delle persone lungo tutto il loro percorso di cura. Obiettivo perseguibile solo attraverso processi e modelli organizzativi che siano in grado di favorire l’integrazione tra tutte le Professionalità che nel contesto della Salute e delle Cure esercitano.

Questa la cultura sottesa a numerosi percorsi formativi che l’Università degli Studi dell’Insubria offre. Tra questi ricordiamo anche il Master in Infermieristica e Ostetricia di Famiglia e di Comunità e Case/Care Management dei Processi Sanitari e Sociosanitari”.