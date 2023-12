Cronaca

BREGNANO – Movimentato episodio qualche sera fa a Bregnano: in orario serale l’intervento di una pattuglia dei carabinieri davanti ad una pizzeria di Bregnano dove era stata segnalata una animata lite. Al loro arrivo i tutori dell’ordine hanno chiarito che all’origine di tutto c’era un bisticcio per motivi di parcheggio ed hanno riportato la calma. Ed a quel punto si è fatto avanti un romeno di 50 anni, che ha dato in escandescenze iniziando ad insultare e minacciare i carabinieri.

Lo straniero è finito al comando, dove ha proseguito ancora col suo atteggiamento; alla fine si è tranquillizzato ed è stato denunciato a piede libero per minaccia e per resistenza a pubblico ufficiale.

09122023