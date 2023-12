Primo piano

SARONNO – “No all’antenna”: dopo il rigetto del Tar in arrivo la diffida a Saronno e Vodafone all’installazione.

Prima la benedizione della facciata, appena rinnovata dai danni del maltempo e dal passare gli anni, quindi la messa e la cerimonia di chiusura dell’anno giubilare. Così ieri, lunedì 7 dicembre, l’arcivescovo Mario Delpini ha chiuso la porta santa aperta per l’anno giubilare, momento di preghiera e condivisione organizzato in occasione dei 525 anni dalla posa della prima pietra del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno.

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri davanti alla stazione ferroviaria centrale di Saronno in piazza Cadorna. L’allarme è stato dato alle 18, per un pedone investito e sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale, oltre ad una ambulanza del Sos Uboldo.

Carabinieri della stazione di Mozzate, nell’ambito dei servizi antidroga che proseguono con in tutto il territorio di competenza nelle aree boschive ed in quelle urbane, con il supporto dello Squadrone carabinieri Cacciatori “Sicilia”, hanno portato l’altro giorno alla bonifica di una decina di ettari di bosco ed allo smantellamento di un bivacco dei pusher, in un’area compresa fra la periferia di Mozzate nei dintorni di via dei Prati Vigani e dove passa l’Autostrada Pedemontana.

