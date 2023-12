Cronaca

SARONNO / ORIGGIO / COGLIATE – Un ferito è il bilancio dell’incidente avvenuto oggi nel tratto fra Saronno e Origgio-Uboldo dell’autostrada A9 in direzione sud, alle 14.20 quando una automobile è uscita di strada. E’ stato soccorso il conducente del mezzo trasportato quindi all’ospedale saronnese, in condizioni non gravi; sul luogo del sinistro vigili del fuoco, polizia stradale, ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e l’auto-infermieristica.

Sempre a Origgio oggi alle 9.20 intervento di ambulanza del Sos Uboldo e dell’auto-infermieristica in una ditta di via Del lavoro, per un malore. E’ stato soccorso un uomo di 60 anni quindi trasportato, non in pericolo di vita, all’ospedale Galeazzi di Milano.

A Cogliate in via De Gasperi oggi alle 8.25 dopo il tamponamento fra due automobili è stata sottoposta ad accertamenti medici una bimba di 3 anni, trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese, per la piccola comunque nulla di grave.

(foto archivio: un intervento dei mezzi di soccorso nella zona)

11122023