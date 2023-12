Città

SARONNO – “Tutte le corse della linea Milano Centrale-Malpensa Aeroporto continuano a essere accessibili anche con titoli di viaggio di seconda classe, per chi viaggia da e per fermate intermedie del collegamento e per i soli abbonati sull’intero tragitto fra la città di Milano e l’aeroporto”

E’ la rassicurazione per i pendolari saronnesi arrivata da Trenord in merito alla vicenda che tiene banco da ieri quando il problema dell’impossibilità di acquistare titoli di viaggio per quelle tratte, anche a fronte di una mancata segnalazione sugli orari, era stata segnalata dal Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno.

“La temporanea indisponibilità alla vendita dei titoli di viaggio di seconda classe sul sito trenord.it, App, self-service, dovuta a un problema di configurazione, è stata prontamente risolta lunedì 11 dicembre. L’aggiornamento dei sistemi di vendita dei canali di altri operatori richiede qualche giorno; sarà concluso entro la fine della settimana. In attesa del ripristino della funzionalità corretta su tutti i canali, si consiglia ai clienti di effettuare gli acquisti per il collegamento unicamente dai sistemi di vendita Trenord”.

“Si trattava, dunque, di un clamoroso errore informatico – il primo commento del comitato con Andrea Mazzucotelli – Molto bene che sia stato ammesso e che si sia proceduto rapidamente a ripararlo, confermando la scelta commerciale più ragionevole e coerente con l’attuale struttura del servizio”.

—