Groane

CERIANO LAGHETTO – “Quest’anno il dono più bello non è riposto sotto l’albero, ma è qui nella pancia di Marina che ormai cresce a vista d’occhio e non si può più nascondere! Un nuovo bebè arriverà ed allargherà la nostra famiglia, per la gioia di tutti noi”: così il vicesindaco cerianese Dante Cattaneo annuncia con grande felicità l’allargamento della famiglia.

Cattaneo, esponente della Lega e volto molto conosciuto della politica locale anche fuori Ceriano Laghetto, celebrerà le festività di Natale in paese con la propria famiglia; la coppia ha già due figli. A Marina anche da parte della redazione de ilSaronno le felicitazioni per la nuova imminente maternità.

