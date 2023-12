Città

SARONNO – Anche per l’intera giornata di oggi, martedì 12 dicembre, non sarà possibile accedere alle pratiche tributarie dagli sportelli di Saronno Servizi.

E’ la conseguenza dell’attacco informatico subito nella notte tra domenica e lunedì dalla piattaforma utilizzata da Saronno Servizi per la gestione dei tributi.



L’attacco è stato arginato nella misura in cui non ci sono state intrusioni ne la perdita o il furto di dati. Restano comunque i danni provocati al sistema che necessità ora di manutenzione e di un riavvio.

“Abbiamo realizzato un check con i tecnici della piattaforma ieri in serata – spiegano da Saronno Servizi – che ci hanno confermato la tenuta del sistema e consigliato un’altra giornata per la sistemazione e l’ottimizzazione”. Così oggi martedì 12 dicembre gli uffici saranno aperti e il personale sarà a disposizione della cittadinanza ma materialmente non sarà possibile accedere alle diverse posizioni.