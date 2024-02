news

Nelle comunicazioni via email, Nakamoto ha riconosciuto il predecessore di Bitcoin, Hashcash, e ha indicato ciò che sarebbe diventato Bitcoin come una versione di e-Cash. In un’altra email, Back ha suggerito a Nakamoto di leggere una proposta chiamata B-Money di Wei Dai. Tuttavia, l’email suggerisce che Nakamoto potrebbe non essere stato a conoscenza di essa fino a poche settimane prima del lancio di Bitcoin.

Back ha affermato che la sua discussione con Nakamoto è stata limitata e che il suo interesse per Bitcoin come contributore è iniziato solo anni dopo.

Cosa si dice nelle email

Secondo varie analisi, non emergono prove o rivelazioni che possano finalmente svelare la vera identità di Satoshi. Tuttavia, per gli storici e gli appassionati delle leggende di Bitcoin, le e-mail contengono numerosi passaggi suggestivi e un’atmosfera generale che ricorda lo stile di Satoshi, diretto, semplice ma completo, senza fronzoli, proprio come quello che permea il white paper di Bitcoin.

Nakamoto parla in maniera specifica della questione sull’anonimato, come specificato in alcune email del 2009:

“Penso che dovremmo delimitare l’aspetto dell’anonimato. Con la popolarità degli indirizzi Bitcoin invece che l’invio tramite IP, non possiamo far credere che sia automaticamente anonimo. Si può rimanere pseudonimi, ma bisogna fare attenzione”.

L’email prosegue prevedendo sostanzialmente l’emergere della blockchain forense:

“Se qualcuno inizia a scavare nella storia delle transazioni e a rivelare informazioni che la gente credeva fossero anonime, il contraccolpo sarà molto peggiore se non abbiamo preparato le aspettative avvertendo in anticipo che è necessario prendere precauzioni”.

Bitcoin e i suoi “cloni”: il più ricercato oggi è Bitcoin Minetrix

Riguardo Bitcoin, così scrive Nakamoto:

“L’affermazione centrale del sistema consiste nella creazione di una catena di proof-of-work basata su hash, che fornisce una prova evidente del consenso della maggioranza. Gli utenti ottengono nuovi token contribuendo al lavoro di proof-of-work nella catena.”

È stato notato che Satoshi ha utilizzato il termine “noi” nelle sue email: “stiamo proponendo una soluzione al problema utilizzando una rete peer-to-peer”.

Così, il mistero si fa sempre più fitto: Satoshi era un individuo solitario, oppure Bitcoin è stato creato da un team di persone?

Comunque, quattordici anni più tardi, Bitcoin viene scambiato a $51.000.

