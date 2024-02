Città

SARONNO – La società Saronno città dei beni comuni torna a dialogare con la città in merito al progetto di rigenerazione urbana in corso sull’area ex-Isotta Fraschini con un incontro pubblico dedicato alla mobilità dell’area (e alla visione di città che la sostiene) che si terrà lunedì 26 febbraio 2024 alle 20.45 all’auditorium della scuola Aldo Moro, in viale Santuario 13 a Saronno.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

“Un incontro in cui illustreremo anche ai cittadini, dopo averlo già fatto alla struttura tecnica del Comune di Saronno e ai professionisti di Sisplan, incaricati dall’Amministrazione di redigere il piano, le nostre osservazioni al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) in via definizione e adottato dalla Giunta saronnese con la delibera n° 9 del 18/01/2024.

Relatori della serata saranno l’urbanista Paolo Pomodoro, che sta seguendo il progetto, Michele Corno, senior architect dello studio CZA (Cino Zucchi Architetti) e Federico Mistò di Systematica, l’azienda di ingegneria dei trasporti che si sta occupando della mobilità nell’area.

Come abbiamo scritto in una nota pubblicata sui nostri canali il 16 gennaio 2024, il Pgtu impatta fortemente con la proposta di Piano d’Intervento Integrato per la rigenerazione dell’area ex-Isotta Fraschini che Saronno Città dei Beni Comuni ha presentato nel marzo del 2023, congiuntamente a Ferrovie Nord, e che la stessa giunta ha approvato nel luglio dello scorso anno.

Riteniamo quindi opportuno – come sempre – dare evidenza pubblica di questo passaggio molto importante e discuterne con chi vorrà essere presente. Sarà anche l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento delle bonifiche e delle ripiantumazioni, a distanza di quasi tre mesi dall’incontro del 30 novembre 2023″

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti