SARONNO – “La pioggia è prevedibile. Che avrebbe dovuto piovere questa settimana lo si sapeva, ma l’amministrazione dei migliori si dimentica di pulire i tombini e davanti a ospedale si è formata una nuova piscina scoperta”.

Sono le parole del segretario della Lega Angelo Veronesi che denuncia un problema legato alle abbondanti piogge degli ultimi giorni.

“Verrà data colpa al cambiamento climatico come al solito trasformando emergenza tombini in emergenza ambientale? Verrà data colpa al Governo o alla Regione nel solito scaricabarile democristiano molto usato anche dal Pd di Saronno siamo noi? La pulizia ordinaria dei tombini dovrebbe essere cosa normale per una città di 39 mila abitanti, ma ogni situazione diventa emergenziale per colpa di questa amministrazione. Povera Saronno”.

28022024

