ARESE – Ad agire sono state sicuramente più persone che speravano di trovare contanti all’interno delle casse. I registratori erano però vuoti e così si sono dovuti accontentare di alcune costose bottiglie di champagne prese dopo aver forzato la vetrinetta degli alcolici. A farli fuggire l’arrivo dei vigilantes della SicurItalia.

Il colpo è stato messo a segno nelle prime ore di lunedì 26 febbraio al supermercato Conad di viale dei Platani. Intorno all’una i ladri sono entrati in azione. Hanno scassinato il lucchetto, sfondato la porta e sono entrati nel punto vendita. Per prima cosa si sono diretti alla zona delle cassa. Hanno scassinato due registratori ma trovandoli vuoti (puntavano evidentemente ad un fondo cassa che però non c’era) si sono diretti alla zona alcolici.

Hanno sfondato la vetrinetta e hanno preso alcune bottiglie di champagne le più costose. A questo punto sono stati probabilmente allertati da un complice che faceva un palo all’esterno visto che si sono allontanati pochi istanti prima dell’arrivo dei vigilantes della SicurItalia.

Sono quindi intervenuti anche i carabinieri competenti per il territorio che hanno allertato la proprietà anche per mettere in sicurezza la struttura e fare una prima conta dei danni.

