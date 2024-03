Città

SARONNO – Chiude dopo 59 anni di attività lo storico negozio Mino Sport di via San Cristoforo. La notizia ha presto fatto il giro la città anche perchè l’attività è stata chiusa in questi giorni per prepararsi alla liquidazione che partirà sabato 2 marzo.

Mino Sport è un’attività che connota il centro di Saronno dagli anni Sessanta: l’insegna non è mai cambiata così come la location del locale diventato presto un’istituzione non solo per gli sportivi ma anche per chi vive la città.

Tutto è nata il 17 ottobre 1965: “Mio papà – spiega Sonia Banfi figlia di Giacomo Banfi scomparso ad inizio gennaio – aveva aperto un proprio negozio accanto a quello di mia nonna che vendeva busti, corsetti e prodotti ortopedici. Mio papà aveva una passione per lo sport e spesso aiutava gli amici del Cai con gli sci e altri articoli che prendeva a Milano, Da quest’attività è nato il negozio che dopo un paio d’anni complice anche un problema di salute della madre ha occupato tutti i locali”.

E’ stato subito un grande successo: Mino Sport è diventato un punto di riferimento per gli sportivi soprattutto il sabato dove gli appassionati si ritrovavano per preparare gli sci per l’uscita domenicale. “Era un momento di grande condivisione della passione dello sport, ma anche un’occasione di incontro”. Non è mancata il rapporto e la vicinanza di grandi sportivi con visite prestigiose come quella di Gustav Thöni.

Nel corso degli anni l’attività è lentamente cambiata seguendo le scelte in tema sportivo dei saronnesi: “Alcuni sport non li abbiamo più seguiti come la pesca ma soprattutto è cambiata la modalità di vivere lo sport con molta attenzione per il fitness e con molto spazio in più per le necessità e le proposte dedicate ai più piccoli”.

Oggi è un’attività molto complessa soprattutto per le tempistiche: “Oltre alla concorrenza dell’e commerce tra le difficoltà c’è anche la necessità di intuire prima i trend. Gli acquisti si fanno con mesi d’anticipo e poi basta che un articolo diventi virale, magari con la complicità dei social, per rendere complessa la gestione”.

Dopo 59 anni d’attività Mino Sport chiude: “Mio padre è venuto a mancare ad dicembre e per diverse motivazioni anche pratiche abbiamo deciso di chiudere”.

