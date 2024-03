Città

SARONNO – La pioggia battente che da stamattina, venerdì primo marzo, sta cadendo sulla città di Saronno e che secondo le previsioni dovrà proseguire per l’intera giornata ha spinto a modificare la Via Crucis prevista per questa sera. Non ci sarà la partenza da piazza Libertà e l’arrivo al Santuario della Beata Vergine dei miracoli con 6 soste nel centro storico ma l’intero momento di preghiera e di riflessione sarà all’interno della chiesa Prepositurale.

L’inizio sarà alle 2045. A presiedere la celebrazione l’arcivescovo Mario Delpini con la presenza del vicario episcopale il vescovo Luca Raimondi. A dare il benvenuto ai fedeli sarà il decano di Saronno don Riccardo Pontani parroco di Origgio.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

Un momento di preghiera e riflessione che vedrà la presenza di 250 sacerdoti e 42 diaconi, del resto dopo la zona di Milano quella di Rho, Busto Arsizio e Legnano di cui fa parte anche la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno è la più popolosa della diocesi. Saranno presenti i 9 decani.

QUI LE MODIFICHE PER ACCOGLIERE I FEDELI IN ARRIVO DALLA ZONA PASTORALE

(foto archvio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti