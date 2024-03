Eventi

SARONNO – Grande ritorno in città del “Repair Café“, il progetto itinerante che, giunto ormai alla quarta edizione, offre come sempre la possibilità di riparare oggetti con le proprie mani. L’evento, patrocinato dal Comune con il supporto della Pro loco Saronno, sarà nuovamente ospitato dal laboratorio dell’associazione Il Tassello (via Don Luigi Monza, 13A), sabato 2 marzo dalle 15 alle 18.30.

Questa volta però il Repair Café tona per restare: l’appuntamento sarà infatti ripetuto ogni primo sabato del mese, a partire dal 2 marzo fino al 6 luglio.

Anche in questa occasione i partecipanti potranno portare oggetti guasti o danneggiati e provare loro stessi a ripararli. Il progetto offre infatti l’opportunità di provare ad aggiustare ciò che è rotto, mettendosi in gioco in prima persona, con l’aiuto dei volontari del Repair Cafè e avvalendosi anche delle attrezzature messe a disposizione dal Tassello.

Insieme si cercherà di riparare piccoli elettrodomestici, biciclette, computer, prese elettriche, soprammobili, giocattoli, oggetti di legno scollati e molto altro (esclusi monitor monitor, tv e forni a microonde).

Inoltre è invitato a dare una mano chiunque abbia competenze tecniche e voglia trascorrere un pomeriggio in compagnia. Chi non possiede nulla da riparare può comunque recarsi in laboratorio per gustare una tazza di tè o di caffè e scambiare quattro chiacchiere.

L’invito è libero ed aperto a tutti. Per maggiori informazioni contattare l’email [email protected] o il sito tassello.org.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti