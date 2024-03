Città

SARONNO – Trovati tre fucili a Cascina Regusella: erano stati rubati nella zona.

I conti del Comune di Rovello Porro finiscono in procura: li ha inviati la Corte dei conti. La comunicazione giunge questo pomeriggio dell’attuale Amministrazione comunale rovellese e fa riferimento ad una deliberazione della Corte dei conti nei confronti del Comune.

Ladruncole in azione nel centro storico di Saronno: l’altra mattina hanno sottratto la borsetta ad una donna mentre si trovava all’interno di un bar di via Garibaldi: è bastato un attimo, e le due ladre – giovani e capelli scursi – era sparite, e con loro non si è neppure più trovata la borsetta nella quale c’erano carte di credito e telefonino.

Fbc in esilio, Comune: “Il campo è agibile. E’ la società che ha preferito andare a Gallarate. Il rugby infatti lo usa”.

Scontro auto-moto questo pomeriggio lungo la trafficata via 4 novembre di Uboldo: è successo alle 16.30 non lontano dal confine con Saronno. La macchina dei soccorsi si è subito attivata, sono accorsi i carabinieri della Compagnia saronnese, i vigili del fuoco, l’ambulanza del Sos Uboldo e l’auto-infermieristica. E’ stato soccorso un ragazzo di 16 anni quindi trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per le cure del caso.

