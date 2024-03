Città

SARONNO – La scomparsa di don Claudio Galimberti ha colpito anche la comunità di Cassano Magnago che aveva guidato in passato.

Ecco alcuni dei messaggi di cordoglio arrivati in queste ore.

COMUNITA’ PASTORALE DI SAN MAURIZIO

La comunità pastorale San Maurizio di Cassano Magnago partecipa con dolore al lutto per l’improvvisa scomparsa di don Claudio Galimberti e ricorda il solerte pastore per i tempi in cui ha svolto il suo ministero nella nostra città, come parroco di San Giulio e primo responsabile della comunità pastorale.

Seguiranno comunicazioni circa le esequie. Nella foto: Don Claudio all’arrivo dell’insigne reliquia di san Giulio a Cassano Magnago, il 20 ottobre 1996: all’allora giovane parroco si deve un significativo rilancio della devozione verso il patrono.

PROGETTO CASSANO 2032

Apprendiamo con immenso dispiacere l’improvvisa scomparsa di Don Claudio Galimberti già Parroco della parrocchia di San Giulio e primo responsabile della nostra Comunità Pastorale San Maurizio

Ci uniamo a tutta la comunità cassanese nella preghiera e nel ricordo

