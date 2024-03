news

Green Bitcoin (GBTC) rappresenta un progetto all’avanguardia che mira a trasformare il panorama delle criptovalute attraverso un approccio innovativo e ecologico al trading e allo staking.

Il token GBTC è stato creato con l’obiettivo di offrire un’alternativa sostenibile al processo di mining di Bitcoin, facendo affidamento sulla rete di Ethereum. Il lancio di Green Bitcoin è previsto in concomitanza con l’halving del Bitcoin programmato per il prossimo mese di aprile, un evento tradizionalmente noto per influenzare il prezzo del Bitcoin.

Vai alla prevendita di Green Bitcoin

Green Bitcoin e la sostenibilità

Green Bitcoin ($GBTC) sta incarnando le correnti dominanti nel mercato delle criptovalute contemporaneo, integrando la sua presenza nelle nuove frontiere delle criptovalute. Si focalizza sull’ecosostenibilità e sullo staking, dando vita al concetto innovativo di “Gamified Green Staking”. Questa visione promette ricompense elevate e bonus potenziali fino al 100%.

Questo approccio, che fonde l’eredità di Bitcoin con l’ecologia della blockchain di Ethereum, ha attirato un ampio interesse da parte di una vasta gamma di utenti.

La sua filosofia di progettazione è semplice e intuitiva, presentando un modello di staking unico legato ai movimenti dei prezzi di Bitcoin, mantenendo al contempo un’impronta ecologica sostenibile. Gli utenti puntano i token $GBTC, seguendo l’andamento dei prezzi di Bitcoin e attendendo il periodo di staking per riscuotere le ricompense.

Funzionando come una rete Proof-of-Stake con un consumo energetico minimo di 35 Wh, Green Bitcoin supera notevolmente altre blockchain come BTC, BTC Cash e BTC SV. Caratteristiche distintive includono sfide settimanali di previsione e incoraggiano il coinvolgimento degli utenti.

Il rendimento annuo percentuale (APY) dello staking è un punto cruciale, con Green Bitcoin che vanta attualmente un APY impressionante del 247%, suggerendo un’ascesa promettente per il progetto. Inoltre, la prevendita offre un bonus di iscrizione fino al 15%.

Un progetto pensato per la community

Green Bitcoin adotta lo staking come strumento per coinvolgere attivamente la community e incentivare la previsione dei movimenti di prezzo. Le attraenti ricompense in gioco sono semplicemente irresistibili.

I partecipanti sono coinvolti in stimolanti sfide giornaliere e settimanali, impegnandosi a predire con precisione i futuri prezzi di Bitcoin. I token $GBTC non solo servono da staking, ma fungono anche da ricompensa. Il processo è diretto: bloccando i token $GBTC nella dashboard, ottieni l’opportunità di inviare le tue previsioni di prezzo per il giorno successivo.

È facile capire che pronostici accurati permettono di accedere a una parte del montepremi. La tua vittoria dipende interamente dall’accuratezza delle tue previsioni. La quantità di token che hai messo in staking influisce direttamente sulla tua quota di montepremi potenziale.

Il sistema di previsione dei guadagni di Green Bitcoin è strettamente connesso alle variazioni del prezzo di Bitcoin, mantenendo così un forte legame con la principale criptovaluta.

Questo nuovo approccio al concetto di “predic-to-earn” all’interno dell’ecosistema Web3 si distingue per la sua trasparenza intrinseca. Gli esiti delle sfide sono determinati dal mercato stesso anziché dalla piattaforma.

In breve, la previsione dei guadagni offre una fonte di reddito secondaria più affidabile rispetto alle piattaforme incentrate sul trading, sui giochi e sul gioco d’azzardo. Essa offre flessibilità, consentendo al progetto di attrarre una vasta e diversificata community di investitori.

Come comprare Green Bitcoin

Primo passaggio: Configura un wallet digitale

Per cominciare, ti servirà un portafoglio digitale compatibile con la prevendita di Green Bitcoin. MetaMask è una delle opzioni più diffuse e può essere utilizzato sia come app su dispositivi mobili sia come estensione su browser per computer. Per installare MetaMask, visita il sito ufficiale metamask.io.

Secondo passaggio: acquista Ethereum (ETH) o Tether (USDT)

Per poter partecipare all’acquisto di $GBTC, è necessario possedere Ethereum (ETH) o Tether (USDT). Queste criptovalute possono essere acquistate da diverse piattaforme e successivamente trasferite nel tuo wallet digitale. Alcuni wallet offrono anche la possibilità di acquistare direttamente ETH o USDT al loro interno.

Terzo passaggio: collega il wallet alla prevendita

Successivamente, visita la pagina dedicata alla prevendita di Green Bitcoin e fai clic su “Connetti il tuo wallet”. Scegli il tuo preferito, come MetaMask o un altro compatibile con la funzione Wallet Connect. Una volta collegato il wallet, potrai selezionare se utilizzare ETH o USDT per completare la transazione.

Vai alla prevendita di Green Bitcoin