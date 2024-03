Città

SARONNO – Fondazione Onda, in occasione del primo giorno della Settimana mondiale dedicata al cervello, organizza l’(H) Open Day dedicato alle persone con sclerosi multipla (SM), che si terrà mercoledì 13 in oltre 125 ospedali del network Bollino Rosa.

Obiettivo dell’iniziativa è informare e sensibilizzare pazienti, caregiver e popolazione sulla sclerosi multipla e, in particolare, sui disturbi cognitivi correlati, quali difficoltà di concentrazione, scarsa memoria, rallentamento della capacità di elaborare informazioni, sensazione di annebbiamento mentale, ma non solo. “La sclerosi multipla – dichiara Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda – è una malattia neurologica degenerativa che ha una spiccata connotazione al femminile: basti pensare che le donne hanno una probabilità 2-3 volte maggiore di sviluppare la malattia rispetto agli uomini. Viene diagnosticata tra i 20 e 40 anni con pesanti ripercussioni sulla qualità di vita dei pazienti a causa delle disfunzioni che sono ad essa associate, le quali possono manifestarsi anche nelle fasi di esordio della stessa. Il nostro obiettivo, quindi, è essere al fianco delle persone con sclerosi multipla dando loro degli strumenti per conoscere e affrontare meglio la malattia

Anche l’asst Valle Olona partecipa all’iniziativa:

Presidio Ospedaliero di Saronno

Inquadramento generale della persona portatrice di Sclerosi Multipla, Visita neurologica, indicazioni diagnostico/ terapeutiche, counseling sullo stile di vita

Aperto a tutte le donne con età superiore ai 16 anni

Luogo: presso la S.C. Neurologia, Padiglione Verde, 2° Piano (Ingresso Ovest Neurofisiologia) Piazzale Borella 1

Quando: 13 marzo 2024 dalle 8 alle 12

Accesso senza prenotazione

Presidio Ospedaliero di Gallarate:

Incontro on line dal titolo “L’esperto risponde – Sclerosi Multipla è donna: spazio aperto per pazienti e caregiver per domande su Sclerosi Multipla e tematiche di genere (gravidanza, allattamento, menopausa, comorbidità ginecologiche, ecc….) ” a cura della Dott.ssa Clara Guaschino e del Dr. Pietro Annovazzi

Collegamento tramite piattaforma Google meet indirizzo: meet.google.com/htu-xigy-weq

Quando: 13 marzo 2024 dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Counseling sulla disfunzione sessuale nelle pazienti con Sclerosi Multipla

Ambulatorio multidisciplinare (visita congiunta infermiere/fisiatra/neurologo) per counseling su disfunzione sessuale nelle pazienti con Sclerosi Multipla: riconoscimento e diagnosi, strategie di coping, opzioni farmacologiche, opzioni riabilitative

Luogo: presso il Centro Sclerosi Multipla S.C. Neurologia ad indirizzo Neuroimmunologico I piano Padiglione Trotti – Majno

Quando: 13 marzo 2024 dalle ore 09.00 alle ore 12.30

Come prenotarsi: mandare una mail all’indirizzo: [email protected]