Groane

CESANO MADERNO – E’ lei stessa, la popolare conduttrice tv e modella italo-americana Justin Mattera, a raccontare sui social la sua disavventura a Cesano Maderno, avvenuta lo scorso fine settimana e che si è conclusa nelle scorse ore con il ritrovamento almeno dei documenti personali da parte di un passante, che glieli ha restituiti: “Mentre aspettavo che mia figlia finisse l’allenamento ciclistico in pista a Cesano Maderno hanno spaccato il finestrino dell’auto di mio marito per rubarmi la borsa. Coglio.. io a lasciarla in auto, dietro sul sedile pensando non si vedesse”. Mattera ci ha rimesso carte di credito, bancomat, la sua patente americana, gli occhiali ed anche i documenti, che però poi sono stati successivamente ritrovati.

“Ringrazio i carabinieri di Cesano Maderno che sono stati carinissimi e rapidissimi, il direttore sportivo Guido Roncolato e la sua famiglia della squadra Sc Cesano che mi hanno aiutato ed accompagnato” ha scritto la showgirl. E poi, con un “storia” su Instagram, anche il grazie al giovane di Cesano, Matteo, che ha ritrovato i suoi documenti, che erano stati gettati in un campo alle porte della città.

05032024