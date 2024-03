Città

SARONNO – MILANO – L’indiscrezione è arrivata qualche giorno fa con un articolo del Fatto quotidiano poi ripreso da più testate e al momento non ci sono state smentite. In un incontro con i giovani azzurri il coordinatore regionale azzurro per la Lombardia, Alessandro Sorte avrebbe anticipato la candidatura di Lara Comi alle prossime elezioni europee.

La saronnese attualmente al parlamento europeo dove è tornata nel novembre 2022 come prima dei non eletti di Forza Italia nella circoscrizione Nord-ovest. Ha infatti preso il posto di Silvio Berlusconi eletto senatore alle elezioni politiche. Nel frattempo è arrivata anche la condanna in primo grado per la vicenda “Mensa dei poveri” per cui Comi si è sempre professata innocente e contro la quale ha preannunciato il ricorso in appello.

Oltre al nome di Comi c’è anche quello di Marco Reguzzoni, ex capogruppo della Lega alla Camera e ora presidente dell’associazione politica I Repubblicani. Sempre secondo le indiscrezioni gli azzurri sarebbero pronti ad accogliere Letizia Moratti e Gabriele Albertini se avessero voglia di mettersi in gioco per le elezioni del prossimo giugno.

