SOLARO – In occasione del viaggio in Italia, il presidente di Fundatia Parada Franco Aloisio ha visitato il Comune di Solaro che, ormai da anni, collabora alle attività dell’associazione impegnata nella lotta al disagio sociale in Italia e Romania. La Sindaca di Solaro Nilde Moretti ha incontrato il presidente della Fondazione e confermato il proprio sostegno alle iniziative. Recentemente, a Solaro, Parada è stata protagonista del bellissimo spettacolo di giocoleria organizzato in oratorio per Carnevale.

Parada è la fondazione nata dall’impulso del clown Miloud, conosciuto in tutto il Mondo per la rivoluzionaria idea di risollevare vite attraverso la giocoleria ed insignito della laura honoris causa dall’Università di Bologna insieme a Patch Adams. Dal 1996 Parada combatte le forme più estreme del disagio e dell’emarginazione sociale, scegliendo di lottare contro la povertà e non contro i poveri. Peculiarità dell’intervento della fondazione è stata, fin dalla sua nascita, l’utilizzo del circo come primo strumento di approccio educativo all’infanzia di strada.

Solaro ha contribuito con le raccolte fondi al progetto di Casa Iuliana Dobrescu, una struttura di accoglienza per donne e bambini in difficoltà in corso di realizzazione nella città di Bucarest, dove si svolgono la maggior parte delle attività di Parada. Ad oggi sono diversi i progetti ancora in opera e toccano svariati campi d’azione, non solo in Romania, ma anche in Italia, con l’utilizzo del circo come tema aggregativo per superare il disagio sociale. Nell’ultimo periodo è stato girato un docufilm intitolato The Jokers, per la regia di Michela Scolari e Gianluca Fellini con il contributo di Claudia Gerini. L’obiettivo è distribuirlo attraverso i canali internazionali per ricavare altri fondi da destinare alle attività, in particolare a Casa Iuliana Dobrescu.

Franco Aloisio, presidente di Parada: «Nel 2021, al compimento dei 25 anni di attività, raggiunto il nostro obiettivo primario di aiutare le persone che vivevano delle fogne riuscendo a chiudere anche l’ultimo canale, per noi un’enorme vittoria dopo tre decenni di lavoro, avevamo pensato di donare tutte le nostre strutture e concludere l’opera della fondazione. Ma dopo attenta riflessione abbiamo capito che il nostro compito non si era ancora esaurito e abbiamo proseguito con diversi progetti avviandone di nuovi, tra i quali una mensa sociale nata in periodo covid e ancora attiva, Casa Iualiana Dobrescu, l’Inter Campus nel ghetto di Ferentari (una delle aree più desolate d’Europa) e, in ultimo, la prima accoglienza dei profughi di guerra dall’Ucraina. Il contributo dei Comuni come Solaro e dei suoi cittadini è fondamentale, per questo ho ritenuto di incontrare e ringraziare di persona la vostra Sindaca in nome di tutti i solaresi, nell’auspicio di continuare a collaborare anche in futuro. Ci ha fatto piacere sapere che lo spettacolo di Carnevale è stato molto apprezzato, speriamo di continuare così».

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Siamo orgogliosi di aver contributo anche se in minima parte ai progetti di un’associazione dalle finalità tanto nobili. E siamo orgogliosi di sapere che si stanno concretizzando le iniziative che abbiamo seguito. In questi anni abbiamo organizzato a Solaro diversi spettacoli e momenti con i clown di Parada ed è stato un piacere incontrare il presidente e conoscere ancora di più una realtà che aiuta così tante persone. Alcuni risultati sono già stati raggiunti e ci ha fatto piacere saperlo, ma continueremo a lavorare al loro fianco, quando se ne presenterà l’occasione, per contribuire anche ai prossimi traguardi».